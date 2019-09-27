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Tarifi: Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki,Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 28.9.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 02:02
Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba Tarifi: Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • Yarım çay bardağı arpa şehriye
  • Yarım çay bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 1 adet sivri biber
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 5 çorba kaşığı su
  • Tuz, karabiber

Üzerine:

6-7 dal maydanoz

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağ ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış biber ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1 dakika çevirin. Suyunu katın ve kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberini ayarlayın. Şehriye ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekledikten sonra yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.

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