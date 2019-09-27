Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası Tarifi: Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

4 parça topak tarhana

1 litre su

1 adet haşlanmış kuzu incik

1 adet soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

12 adet pazı yaprağı

50 gram tereyağı

1 çorba kaşığı nane, tuz

YAPILIŞI

Topak tarhanaları suya ekleyip karıştırın. Bir gece bu şekilde bekletin. Soğanı ince kıyın. Tereyağının yarısı ile kısık ateşte kavurun. Üzerine tarhana ve didiklenmiş kuzu etini ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin. Iri parçalar şeklinde doğranmış pazı ve nohudu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını kızdırıp üzerine nane ekleyin. Şöyle bir karıştırıp ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.