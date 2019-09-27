Sütlü Pırasa Çorbası Tarifi: Sütlü Pırasa çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Sütlü Pırasa çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Sütlü Pırasa çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Sütlü Pırasa çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1 adet havuç

2 adet pırasa

1 adet patates

1 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı tereyağı

3.5 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karabiber tuz



YAPILIŞI

Sıvıyağ ve tereyağını tencereye alıp ısıtın. Üzerine kabukları temizlenip küp doğranmış havuç, patates ve halka doğranmış pırasayı ilave edip soteleyin. Tuz ve karabiber katıp karıştırın. Suyunu ayarlayıp, sütü ekleyin ve kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kereviz, ıspanak gibi sebzelerle zenginleştirebilir, 1-2 çorba kaşığı bulgur ekleyerek çorbanın kıvamını ve besin değerini artırabilirsiniz...