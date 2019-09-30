Ayran Aşı Çorbası Tarifi: Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Ayran Aşı Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1 su bardağı konserve nohut

1/2 su bardağı haşlanmış karabuğday

1.5 su bardağı süzme yoğurt

2 su bardağı su

Tuz, karabiber



ÜZERİ İÇİN:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Nohudu süzüp sudan geçirin. Süzme yoğurt ve suyu karıştırma kabına alın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. İçine nohut ve haşlanmış karabuğdayı ekleyin. En son üzerine kızdırılmış zeytinyağı ve naneyi gezdirip soğuk servis yapın.