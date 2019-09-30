Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Çorba Tarifleri Haberleri > Ayran Aşı Çorbası Tarifi: Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır?

Tarifi: Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Ayran Aşı Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Ayran Aşı Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 1.10.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 02:02
Ayran Aşı Çorbası Tarifi: Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Ayran Aşı Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 1 su bardağı konserve nohut
  • 1/2 su bardağı haşlanmış karabuğday
  • 1.5 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 su bardağı su
  • Tuz, karabiber


ÜZERİ İÇİN:

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Nohudu süzüp sudan geçirin. Süzme yoğurt ve suyu karıştırma kabına alın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. İçine nohut ve haşlanmış karabuğdayı ekleyin. En son üzerine kızdırılmış zeytinyağı ve naneyi gezdirip soğuk servis yapın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayran Aşı Çorbası Tarifi: Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN