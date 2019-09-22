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Lezzetli tarifi ve yapılışı! ?

Amasya yöresine ait olan , yapılışı ve tarifi ile en çok tüketilen yemeklerden bir tanesidir. Öyle ki, aile üyelerine yapılabileceği eve gelen misafirler de sunulabilecek olan bu lezzet, damakta oldukça güzel bir tat bırakmaktadır. Peki, lezzetli ? İşte, ve yapılışı...

Giriş Tarihi: 23.9.2019 02:12
Lezzetli patlıcan çullaması tarifi ve yapılışı! Patlıcan çullaması nasıl yapılır?

Patlıcan çullaması, Amasya yöresinin öne çıkan yemeklerinden bir tanesidir. Patlıcan, dolma biber ve domateslerin ateşte közlenmesi ile yapılan bu yemek, damakta bıraktığı tat ile öne çıkar. Lezzetli patlıcan çullaması yapılışı ve tarifi de bu yemeğin oldukça tercih edilmesinde bir diğer faktör durumundadır. Peki, patlıcan çullaması nasıl yapılır? İşte tarifi ve yapılışı...

PATLICAN ÇULLAMASI TARİFİ

MALZEMELER (4 KİŞİLİK İÇİN)

  • 6 adet iri boy çekirdeksiz patlıcan
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 orta boy soğan
  • Kara biber, kırmızı biber, tuz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet domates
  • 1 adet iri boy dolma biber
  • 2 diş sarımsak

PATLICAN ÇULLAMASI NASIL YAPILIR?

  • Patlıcanlar, dolma biberler ve domatesler ateşte közlenir.
  • Kabukları soyularak ince olarak doğranır.
  • Yarım ay şeklinde kesilen soğanlar, maydanoz ve sarımsak ince ince doğranarak tüm malzemeler karıştırılır.
  • Servis yapılır. Afiyet olsun...
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Lezzetli patlıcan çullaması tarifi ve yapılışı! Patlıcan çullaması nasıl yapılır?
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