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? Bu soru misafir ağırlayan hanımlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Saç kavurma kuzu etiyle yapılan oldukça lezzetli bir yemektir. Soğan, yeşil biber ve domatesin kavrulup karışımına et de eklenince ortaya harika bir yemek çıkar. burada.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:30
Saç kavurma nasıl yapılır? Saç kavurma tarifi

Saç kavurma tarifi hakkında onlarca tarif olsa da en kolay ve en lezzetli saç kavurma tarifini sizler için hazırladık. Saç kavurma nasıl yapılır? Bu sorunun en kolay yanıtı burada. Saç kavurma Ağrı yöremize ait bir yemektir.

Saç kavurma için gerekli malzemeler

500 gram kuşbaşı kuzu eti

10 adet yeşil sivri biber

3 adet orta boy domates

1 adet küçük kuru soğan

Yarım paket margarin

Saç kavurma yemek tarifi - Saç kavurma yapılışı

Öncelikle margarini tavaya koyup eritiyoruz, daha sonra ufak ufak doğradığımız sivri biberlerimizi ilave ediyoruz. Biraz karıştırıp kavurduktan sonra ufak ufak kıyılmış soğanlarımızı da tavamıza ilave ediyoruz. Soğanlarımız hafif pembeleşinceye kadar karıştırıyoruz.

Sonra kabukları soyulmuş ufak ufak doğranmış domatesimizi ilave ediyoruz. Sonra orta derece ateşte biraz daha pişiriyoruz. Üzerine dilediğimiz kadar tuz ve baharatları ekliyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Menemen kıvamına geldikten sonra altını kapatıyoruz. Sıcak sıcak servis ediyoruz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Saç kavurma nasıl yapılır? Saç kavurma tarifi
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