Borani tarifi

BORANİ İÇİN MALZEMELER:

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1 adet büyük boy soğan

-400 gram kuşbaşı et

-1' er çorba kaşığı domates ve biber salçası, 1 adet çubuk tarçın

-2 adet defne yaprağı

-1 adet havuç, yeteri kadar su

-1 demet pazının sap kısımları

-Tuz, karabiber, pul biber

-2 su bardağı ince bulgur

-150 gram yağsız kıyma

-1 adet soğan (dörde bölünmüş]

-5-6 adet buz

-Tuz, karabiber, pul biber

BORANİ YAPILIŞI:

Tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğan ve eti birlikte kavurun. Domates ve biber salçası ile 3 su bardağı suyu katıp, kısık ateşte pişmeye bırakın. Su kaynayınca içine etin daha lezzetli olması için çubuk tarçın, defne yaprağı ve dörde bölünmüş havucu ekleyin. Haşlanmış nohut katıp, et yumuşayana kadar pişirin. Et yumuşamaya başlayınca kıyılmış pazıyı ekleyin ve pazı ile et yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Çubuk tarçın, defne yaprağı ve havucu yemeğin içinden çıkarın. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Köfte için ince bulguru, kıyma, soğan, buz, tuz, karabiber ve pul biber ile birlikte 20 dakika yoğurun (Soğanı dörde bölmemizin nedeni yoğururken biraz suyundan faydalanıp, yoğurma işlemi bitince köftenin içinden atmak. Buz parçaları ise, köftenin biraz ıslak kalmasını ama çok da sulanmamasını sağlamaktadır). Hazırladığınız harçtan nohuttan biraz büyük parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak köfte şekli verin. (Bu esnada elinizi şuta batırın) köfteleri kızdırılmış yağda kızartın ve pişen yemeğe katıp, bir taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.