Patlıcanlı köfte tarifi

PATLICANLI KÖFTE MALZEMELER

-Patlıcan bütün orta boy 4 adet

-Dana Kıyma 400 gram

-Kuzu Kıyma 100 gram

-Tuz Yeteri Kadar

-Karabiber 1 çay kaşığı

-Kırmızı Toz biber 1 çay kaşığı

-Kimyon 1 çay kaşığı

-Yumurta 1 çay kaşığı

HAMUR İÇİN:

-Domates 6 adet

-Sarımsak 1 diş

-Zeytinyağı 2 yemek kaşığı Tuz ve Karabiber Yeteri kadar Fesleğen 2 yaprak

-Defneyaprağı 1 yaprak

PATLICANLI KÖFTE HAZIRLANIŞI:

Patlıcanlar közlenir ve soyulur. Ayrı bir yerde kalan tüm malzemeler yoğrulur ve köfte harcı elde edilir. Elde edilen harç 5 eşit parçaya bölünür ve buzdolabı poşeti içinde ince bir tabaka şeklinde yayılır. Orta kısmına patlıcan bütün şekilde yerleştirilir ve resimde olduğu gibi sarılır. Izgara üzerinde 10-15 dakika kadar pişirilir.

Sos hazırlanışı:

Domatesler soyulur ve küçük parçalar halinde doğranır. Fesleğen ve sarımsak ince doğranır ve içine ilave edilir. Kalan tüm malzemeleri ilave ederek kapalı bir tencere içinde 10-15 dakika kadar pişirilir ve el robotu ile inceltilir.

Sunum :

Sos ve patlıcan hazırlandıktan sonra yoğurt ve domates sos ile servis edilir.