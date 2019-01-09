Patlıcanlı köfte tarifi

PATLICANLI KÖFTE MALZEMELER
-Patlıcan bütün orta boy 4 adet
-Dana Kıyma 400 gram
-Kuzu Kıyma 100 gram
-Tuz Yeteri Kadar
-Karabiber 1 çay kaşığı
-Kırmızı Toz biber 1 çay kaşığı
-Kimyon 1 çay kaşığı
-Yumurta 1 çay kaşığı
HAMUR İÇİN:
-Domates 6 adet
-Sarımsak 1 diş
-Zeytinyağı 2 yemek kaşığı Tuz ve Karabiber Yeteri kadar Fesleğen 2 yaprak
-Defneyaprağı 1 yaprak
PATLICANLI KÖFTE HAZIRLANIŞI:
Patlıcanlar közlenir ve soyulur. Ayrı bir yerde kalan tüm malzemeler yoğrulur ve köfte harcı elde edilir. Elde edilen harç 5 eşit parçaya bölünür ve buzdolabı poşeti içinde ince bir tabaka şeklinde yayılır. Orta kısmına patlıcan bütün şekilde yerleştirilir ve resimde olduğu gibi sarılır. Izgara üzerinde 10-15 dakika kadar pişirilir.
Sos hazırlanışı:
Domatesler soyulur ve küçük parçalar halinde doğranır. Fesleğen ve sarımsak ince doğranır ve içine ilave edilir. Kalan tüm malzemeleri ilave ederek kapalı bir tencere içinde 10-15 dakika kadar pişirilir ve el robotu ile inceltilir.
Sunum :
Sos ve patlıcan hazırlandıktan sonra yoğurt ve domates sos ile servis edilir.