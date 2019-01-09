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Gaziantep yöresinden çok farklı bir tarif: Simit kebabı! Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak müthiş bir tat. Peki Simit kebabı nasıl yapılır? Simit kebabı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:51
Simit kebabı tarifi

SİMİT KEBABI MALZEMELER

-Bir buçuk su bardağı ince bulgur

-Yeteri kadar su

-250 gram yağlı kıyma

-5-6 diş dövülmüş sarımsak

-8-10 dal kıyılmış nane

-1 adet kırmızı biber

-1'er tatlı kaşığı çekilmiş kişniş, kimyon

-Tuz, karabiber

-Şişlere geçirmek için; 8-10 diş sarımsak

SİMİT KEBABI YAPILIŞI:

Bulguru geniş bir tepsiye alın. Üzerine geçecek kadar su ilave edip, elinizle ekmek ıslatır gibi hafifçe ıslatın. Tepsinin bir tarafına alın, diğer tarafına kıyma, sarımsak, nane, kıyılmış kırmızı biber, kişniş, kimyon, tuz ve karabiberi alıp, iyice yoğurun. Sonra ıslattığınız bulguru azar azar bu karışıma ilave edip, tekrar 10-15 dakika yoğurun. Harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekil verin. Bir diş sarımsak, bir köfte sıralamasıyla şişe geçirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgara bölümünde [Kurumaması için kontrol ederek] 8-10 dakika pişirin. Lavaş ve közlenmiş domates, biber, soğan ve sarımsakla birlikte sıcak olarak servis yapın.

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Simit kebabı tarifi
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