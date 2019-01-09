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Baş aşçıdan eşsiz lezzeti: ! Bildiğiniz tüm köfteleri unutun, bu tarif evinizin vazgeçilmezi olacak. Peki Tadında köfte nasıl yapılır? Tadında köfte yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte Tadında köfte tarifi...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:52
Tadında köfte tarifi

TADINDA KÖFTE MALZEMELERİ:

-Patlıcan iri boy 6 adet

-Dana kıyma 400 gram

-Kuzu kıyma 100 gram

-Tuz yeteri kadar

-Zahter 1 yemek kaşığı

-Çekirdeksiz kırık yeşil zeytin 1 çay bardağı

-Karabiber 1 çay kaşığı

-Kırmızı toz biber 1 çay kaşığı

-Kimyon 1 çay kaşığı

-Yumurta 1 çay kaşığı

TADINDA KÖFTE HAZIRLANIŞI

Patlıcanlar uzunlamasına ince yaprak şeklinde kesilir. Tüm malzemeler yoğrularak köfte harcı elde edilir. Elde edilen patlıcanlar ikisi birleştirilir ve ortasına hazırlanan harçtan rulo şeklinde yerleştir irilir ve rulo halinde sarılır. Tüm harç ve patlıcanlar ile bu işlem aynı şekilde yapılır. Hazırlanan köfteler 5 adet bir porsiyona denk gelecek şekilde
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Tadında köfte tarifi
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