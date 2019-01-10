Cevizli fıstıklı köfte tarifi

CEVİZLİ FISTIKLI KÖFTE MALZEMELERİ

(KÖFTE HARCI İÇİN):

-Kuzu Kıyma 400 gram

-Dana Kıyma 100 gram

-Tuz Yeteri Kadar

-Karabiber 1 çay kaşığı

-Kırmızı Toz biber 1 çay kaşığı

-Kimyon 1 çay kaşığı

-Yumurta 1 çay kaşığı

-Antep Fıstık içi 1 çay bardağı

-Çekilmiş ceviz içi yarım çay bardağı

HAZIRLANIŞI (KÖFTE HARCI):

Tüm malzemeler yoğrularak köfte harcı elde edilir. Elde edilen harç ile 20 eşit parçaya bölünerek yuvarlak çekil verilir. Şekil verilen köfteler ızgara ya da tavada 10-15 dakika kadar ters düz edilerek pişirilir. Lavaş, Yoğurt ve Acuka ile servis edilir. Resimdeki şekilde sunulur.