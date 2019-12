Tournedos Alla Rossini tarifi: Tournedos Alla Rossini nasıl yapılır?

MasterChef programında haftanın yemeği Tournedos Alla Rossini oldu. Yarışmacılar eleme potasında kaybeden olmamak için bu yemeği en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Öte yandan bu yemeği evinde yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak, Tournedos Alla Rossini tarifi nedir ve nasıl yapılır? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Tournedos Alla Rossini tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte yemeğin tarifi ve yapılış şekli...

TOURNEDOS ALLA ROSSİNİ TARİFİ: TOURNEDOS ALLA ROSSİNİ NASIL YAPILIR?



MALZEMELER

Tuz

Karabiber.

600 gram bonfilelik sığır eti,

1+1/2 çorba kaşığı tereyağı,

SALÇA:

1 tüp karaciğer ezmesi,

1 limon.

1 siyah mantar,

Tuz

KRUTOMİ

1+1/2 çorba kaşığı tereyağı.

4 dilim ekmek,



YAPILIŞI:

Uzun francalanın veya bu tip bir ekmeğin orta yerinden 1+1/2 santim kalınlığında 4 dilim kesilir. Bu dilimlerin üstüne su bardağıyla bastırarak 4 yuvarlak ekmek dilimi elde edilir. Sonra bu dilimler kızgın yağda iki yanları da pembeleşinceye kadar kızartılır ve sıcak bir yerde tutulan servis tabağına yerleştirin.

Bonfilelik etten eşit dört yuvarlak parça elde edilir. Her parça dövülerek iki santin kalınlığını (yâni bir parmaktan biraz kalın) buluncaya kadar inceltilir. Sonra bu et dilimleri dumanı tütercesine kızdırılmış yağın içine atılır. Etler ateşte ve tava sallanarak her bir yanları 3-4 dakika kızartılarak pişirilir. Tavadan alınan bonfileler kızartılmış krutonların üzerine düzenli bir biçimde yerleştirilir. Tuzuyla biberi serpildikten sonra turnedoların üstü yuvarlak biçimde dondurulmuş birer dilim ciğer ezmesi yerleştirilir.

Bu işler yapılırken siyah mantar limonlu suyun içinde tutularak temizlenir; zarı çıkarılır ve dört dilime doğranır. Bol akarsuda yıkandıktan sonra bonfileden ve krutonlardan artmış olan yağın içinde pişirilir. Mantarlar pişince bir taşım daha kaynatıldıktan sonra her bir dilim bir ciğer ezmesinin üstüne yerleştirilir. Tavada kalan salça da gezdirilerek etlerin üstüne döküldükten sonra tabağa garni olarak sote edilmiş iç bezelye konur ve servis yapılır.