Tadıyla damağınızda iz bırakacak köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kökeni Orta Asya ve Mezopotamya'ya dayanan köfteden eski kaynaklarda ezilmiş et anlamına gelen ''kuffette'' ismiyle bahsedilmiştir. Osmanlı saray mutfağında da önemli bir yere sahip olan köfte 15. yüzyılda kûfte olarak anılmaya başlanmıştır. Anadolu'nun hemen her bölgesinde severek tüketilen, farklı çeşitleri bulunan köftenin birçok faydalı yönü bulunuyor. İçli köfte, İzmir köfte, İnegöl köfte, Tekirdağ köfte, Akçaabat köfte gibi farklı yörelere özgü çeşitleri bulunan, doğal yağ oranı yüksek bu yemek tadıyla damağınızda kalacak. Lezzetli köfte nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak köfte tarifi...

KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

Yarım kg kıyma

2 adet soğan

2 avuç ekmek içi ya da galete unu

1 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

Maydanoz

Toz kırmızı biber

Karabiber

Kimyon

Tuz

Kızartmak için

Sıvıyağ

KÖFTE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba kıymayı alın, üzerine incecik kıyılmış soğanı ve maydanozu ekleyin. Yumurta, galete unu ya da ekmek içi ekleyin ve yoğurun. Ardından toz kırmızı biber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir. Hamur iyice yoğurun ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları yuvarlayın ve avucunuzun içiyle köfteye baskı uygulayın. Sıvı yağlı tavada arkası önü güzelce pişecek şekilde kızartın.

KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Soğanları incecik kıymak ağıza gelmemesi açısından önemlidir. Soğanlar eklendikten sonra kıymanın suyunu sıkmanız önemli.

KÖFTE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Tercihe göre salçalı sosla fırınlanarak da pişirebilirsiniz. Fırınlanmış patates, domates ve biber eşliğinde servis edebilirsiniz.

KÖFTE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Köftenin 100 gramı yaklaşık 205 kaloriye denk gelmektedir. 100 gram köfte yaklaşık 14 gram protein içermektedir.