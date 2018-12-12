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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Bulgurlu buğday ekmeği salatası nasıl yapılır? Bulgurlu buğday ekmeği yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Bulgurlu buğday ekmeği

Giriş Tarihi: 12.12.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:06
Bulgurlu buğday ekmeği tarifi

MALZEMELER

1 paket kuru maya

1/3 bardak köftelik bulgur

2 bardak ılık su

1 çay kaşığı tozşeker

1 bardak ekmek unu

1 yemek kaşığı ekmek unu

(hazırlanan topların yapışmasını önlemek için)

1/4 bardak tam tahıllı un 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Bir kapta ılık suyun içine mayayı ekleyin, ardından şekeri koyun. Köpürene kadar 5 dakika bekletin. Büyük bir kapta ya da mutfak robotunda ekmek ununu, köftelik bulguru, tam tahıl ununu ve tuzu karıştırın. Eğer mutfak robotu kullanıyorsanız, 1 dakika boyunca ya da hamurlar top haline gelinceye kadar karıştırın. Elinizle yoğuruyorsanız, yaptığınız alanın üzerine ayırmış olduğunuz bir yemek kaşığı unu serpin. Hamuru, hazırladığınız zemine koyun ve 5 dakika boyunca yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 4 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı top şekline getirdikten sonra hafifçe yağlanmış veya unlanmış bir tepsiye alın. Nemli bir bezle üzerini örtün. Hamur iki katı kabarana dek 1-1,5 saat kadar ılık bir yerde bekletin. Daha sonra 180 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

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Bulgurlu buğday ekmeği tarifi
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