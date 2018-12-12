Bulgurlu buğday ekmeği tarifi

MALZEMELER

1 paket kuru maya

1/3 bardak köftelik bulgur

2 bardak ılık su

1 çay kaşığı tozşeker

1 bardak ekmek unu

1 yemek kaşığı ekmek unu

(hazırlanan topların yapışmasını önlemek için)

1/4 bardak tam tahıllı un 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Bir kapta ılık suyun içine mayayı ekleyin, ardından şekeri koyun. Köpürene kadar 5 dakika bekletin. Büyük bir kapta ya da mutfak robotunda ekmek ununu, köftelik bulguru, tam tahıl ununu ve tuzu karıştırın. Eğer mutfak robotu kullanıyorsanız, 1 dakika boyunca ya da hamurlar top haline gelinceye kadar karıştırın. Elinizle yoğuruyorsanız, yaptığınız alanın üzerine ayırmış olduğunuz bir yemek kaşığı unu serpin. Hamuru, hazırladığınız zemine koyun ve 5 dakika boyunca yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 4 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı top şekline getirdikten sonra hafifçe yağlanmış veya unlanmış bir tepsiye alın. Nemli bir bezle üzerini örtün. Hamur iki katı kabarana dek 1-1,5 saat kadar ılık bir yerde bekletin. Daha sonra 180 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.