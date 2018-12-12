Peynirli börek tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 bardak köftelik bulgur

3 bardak ılık tavuk suyu

4 dilim ekmek içi (rondodan geçirilmiş)

1/2 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz Tuz ve karabiber

İçinin harcı için:

200 g ıspanak 200 g lor peyniri

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı 1 çay kaşığı tuz Arzunuza göre karabiber

Pişirirken üzerine sürmek için:

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Bulguru, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak tavuk suyunda yaklaşık 8-10 dakika haşlayın, içine rendelenmiş kaşar peynirini, rondodan geçirdiğiniz ekmek içini ve maydanozu da ilave edip lapa kıvamında bir hamur elde edin.

İçinin harcını hazırlamak için kuru soğanı soteleyin ve soğanlar pembeleşince üzerine ıspanağı ilave edin. Kısa bir süre daha kavurun ve ocaktan alın. Tuz, karabiber ve lor peynirini ilave ederek tüm malzemeleri harmanlayın.

Elde ettiğiniz hamurun yarısını yağlanmış bir fırın tepsisine 2 cm kalınlığında döşeyin.

Üzerine harcı yayın. Kalan hamuru yapışmaması için iki kat streçfilm içine koyarak aynı kalınlıkta açın. Hamuru, streç filmden ayırdıktan sonra harcın üzerine serin. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve parmesan peyniri serpiştirin. 180 dereceye ayarlanmış fırında, üstü altın sarısı oluncaya kadar 50-55 dakika pişirin. Dilimleyerek sıcak olarak servis edin.