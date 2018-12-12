Sütlü bulgur ekmeği tarifi

MALZEMELER

1/2 bardak köftelik bulgur

1,5 bardak kaynamış su (bulguru ıslamak için)

1 fincan süt

1 paket aktif kuru maya

1 /4 kâse şeker 1/2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı 1 adet yumurta

1/2 bardak çok amaçlı un

HAZIRLANIŞI

Küçük bir kapta, bulguru ve suyu karıştırıp alüminyum folyoyla üzerini kapatın. Bulgur yumuşayıp suyunu çekinceye kadar (1 saat) bekletin.

Küçük bir tavada, sütü ısıtın. Büyük bir kaba boşaltıp üzerine maya serpin. Köpükieşene kadar 10 dakika kadar bekletin. Şeker, tereyağı, tuz, yumurta ve bulgur karışımını süte ekleyin. Unu ilave edip yoğurduktan sonra eşit parçalara ayırarak minik toplar yapın. Yağlı bir tepsiye yerleştirip üstlerini de yağlamak için ters çevirin. Üzerini bir bezle iyice kapatın ve ılık bir yerde iki katı kadar kabarana kadar yaklaşık 50 dakika bekletin. 250 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika iyice kızarana kadar pişirin.