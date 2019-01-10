Çökelekli zeytinli burma börek tarifi

ÇÖKELEKLİ ZEYTİNLİ BURMA BÖREK HAMUR İÇİN:

-Un 3 su bardağı

-Yumurta 1 adet

-Tuz yeteri kadar

-Kuru maya yarım çay kaşığı

-Su alabildiği kadar

İÇ HARCI İÇİN:

-1,5 su bardağı yağlı çökelek var ise sürk peyniri

-1 çay bardağı çekirdeksiz kırık yeşil zeytin

-Yarım demet maydanoz

-3 yemek kaşığı zahter konserve

-Pul biber, tuz yeteri kadar

İÇ HARCI:

Tüm malzemeler bir kap içinde harmanlanır

HAMUR VE BÖREĞİN HAZIRLANIŞI:

Hamur için tüm malzemeler birleştirilir yoğurma işlemi yapılır. Kulak memesi kıvamına gelen hamurlar 4 bezeye bölünür ve yufka şeklinde açılır. Yufka şeklinde açılan hamurlar arası yağlanarak iç harcı uc kısma eklenerek burma şeklinde rulo yapılır. Tüm yufkalar bu şekilde içli rulo yapılır ve orta boy tepsiye rulo olarak yerleştirilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve 10 dakika kadar mayalanması için bekletilir. 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirilir. Ilık olarak servis edilir. Dilimleme işlemini dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz.