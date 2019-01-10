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Börekte farklı bir lezzet arayanlar için nefis bir börek tarifi: Haşhaşlı burma börek! Hem pratik hem lezzetli Haşhaşlı burma börek altın günlerinizin vazgeçilmez yemeği olacak. Peki haşhaşlı burma börek nasıl yapılır? Haşhaşlı burma börek yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 10.1.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 10:52
Haşhaşlı burma börek tarifi

HAŞHAŞLI BURMA BÖREK MALZEMELERİ:

HAMUR İÇİN :

-Ilık Su 3,5 Çay Bardağı

-Ayçiçek Yağı 1 Çay Bardağı

-Pakmaya 3 Çorba Kaşığı

-Toz Şeker 3 Çorba Kaşığı

-Tuz 1 Tatlı Kaşığı

-Un [Teksin Un 3 Çorba Kâsesi

HAMUR İÇİN :

-Ayçiçek Yağı 1 Çay Bardağı

-Dövülmüş Haşhaş 1 Su Bardağı

-Çekilmiş Çeviz içi 1 Çay Bardağı

HAŞHAŞLI BURMA BÖREK HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler karıştırılarak hamur yoğurulur. Yoğurduğunuz hamuru 45 dereceye sahip bir ortamda 10 dakika üzeri kapalı olacak şekilde dinlendiriniz.
Dinlendirilmiş olan hamurları 3 eşit parçaya bölerek ayırınız ve yumaklar elde ediniz. Her bir yumak elde ve oklava yardımı ile açılır. Ceviz, haşhaş yağ ile karıştırılarak iç harcı elde edilir. Hamur açılır iç harç her tarafına yayılır ve 3 eşit parçaya uzunlamasına kesilir. Kesilen tüm parçalar üst üste konulur ve el ile açılır. Açılan harç tekrar e bölünerek uzunlamasına açılır. Her iki uç kısım biri biri dışa olacak şekilde katlanır ve bu şekilde burgu elde edilir. Elde edilen uzun çubuklar rulo şeklinde tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülerek 40 c ortamda 10 dk. Dinlendirilir. 200 c fırında 10-12 dakika pişirilir.

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Haşhaşlı burma börek tarifi
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