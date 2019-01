Haşhaşlı burma börek tarifi

HAŞHAŞLI BURMA BÖREK MALZEMELERİ:

HAMUR İÇİN :

-Ilık Su 3,5 Çay Bardağı

-Ayçiçek Yağı 1 Çay Bardağı

-Pakmaya 3 Çorba Kaşığı

-Toz Şeker 3 Çorba Kaşığı

-Tuz 1 Tatlı Kaşığı

-Un [Teksin Un 3 Çorba Kâsesi

-Ayçiçek Yağı 1 Çay Bardağı

-Dövülmüş Haşhaş 1 Su Bardağı

-Çekilmiş Çeviz içi 1 Çay Bardağı

HAŞHAŞLI BURMA BÖREK HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler karıştırılarak hamur yoğurulur. Yoğurduğunuz hamuru 45 dereceye sahip bir ortamda 10 dakika üzeri kapalı olacak şekilde dinlendiriniz.

Dinlendirilmiş olan hamurları 3 eşit parçaya bölerek ayırınız ve yumaklar elde ediniz. Her bir yumak elde ve oklava yardımı ile açılır. Ceviz, haşhaş yağ ile karıştırılarak iç harcı elde edilir. Hamur açılır iç harç her tarafına yayılır ve 3 eşit parçaya uzunlamasına kesilir. Kesilen tüm parçalar üst üste konulur ve el ile açılır. Açılan harç tekrar e bölünerek uzunlamasına açılır. Her iki uç kısım biri biri dışa olacak şekilde katlanır ve bu şekilde burgu elde edilir. Elde edilen uzun çubuklar rulo şeklinde tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülerek 40 c ortamda 10 dk. Dinlendirilir. 200 c fırında 10-12 dakika pişirilir.