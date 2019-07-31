Hazırlama ve pişirme süresinin oldukça pratik olması sebebiyle en çok tercih edilen hamur işlerinden biri olan sosyete mantısı herkesin damak tadına uyan bir lezzet. Hem hafif oluşu hem de doyurucu olması sebebiyle hemen hemen herkesin tüketebileceği sosyete mantısı nasıl yapılır? İşte en güzel sosyete mantısı tarifi!

Sosyete Mantısı Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosyete Mantısı Tarifinin Püf Noktası

Yufkanızı 4'e bölmek yerine 6 ya da 8'e bölerek, adet miktarını arttırıp, mantıların boyutlarını küçültebilirsiniz. Dilerseniz iç harcını patatesle de hazırlayabilirsiniz.

Sosyete Mantısı Tarifi Nasıl Yapılır?

İç harcı için; bir kaba kıymayı alın ve üstüne soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edip güzelce karıştırın. Yufkanızın bir tanesini alın, tezgaha serin ve bir bıçak yardımıyla 4'e kesin. Tereyağını eritin, ılıklaşmasını bekleyin ve içine yumurtayı ekleyip, bir çatal yardımıyla güzelce çırpın. Kestiğiniz her bir yufka parçasına, bir fırça yardımıyla, hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Kestiğiniz yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın. Hazırladığınız ruloyu, bir ucundan kıvırarak kendi etrafında döndürün. Böylece bir spiral şekli elde edeceksiniz. Pişerken açılmaması için bir kürdan yardımıyla tutturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Üstlerine de hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Bu şekilde tüm yufkaları ve iç harcı bitirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstleri kızaran dek, yaklaşık 25 dakika pişirim. Mantılar pişerken sosunu hazırlayın. Yoğurdu bir kaba alın, içine sarımsağı rendeleyin. Küçük bir tavada salçayı yağ ile açın ve 2-3 dakika kadar kavurun. Mantılar fırından çıkınca sıcak sıcak servis tabağına alın. Üstlerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından da salçalı yağı gezdirin ve servis edin.