Pişi tarifi: Yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır? Puf puf kabarmış hamur kızartması!

Günün hemen hemen her saatinde tüketilen yağ çekmeyen pişi tarifleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sofraların severek yenilen puf puf kabarmış hamur kızartması beş çayının vazgeçilmezi arasında yer alıyor. İşte pişi tarifi…

PİŞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 bardak yoğurt

½ bardak süt

1 yumurta

Tuz

1 paket kabartma tozu

Alabildiğine un

PİŞİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir kabın içine un haricindeki tüm malzemeleri koyup iyice karıştırın. Daha sonra unu kontrollü bir şekilde yavaşça dökün. Yumuşak bir hamur kıvamı aldıktan sonra küçük parçalara ayırın. Daha sonra un serptiğiniz zemin üzerinde hafif genişletin.

Kızgın yağda rengi değişinceye kadar kızartın.

Afiyet olsun.