Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Hamurişi Tarifleri Haberleri > Pişi tarifi: Yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır? Puf puf kabarmış hamur kızartması!

Pişi tarifi: pişi nasıl yapılır? Puf puf kabarmış hamur kızartması!

Kahvaltıların vazgeçilmezi pişi tarifiyle araştırılıyor. Özellikle ev hanımlarının sıklıkla yaptığı puf puf kabarmış hamur kızartmasını misafirler severek tüketiyor. Pastanelerde ve fırınlarda görebileceğiniz yağ çekmeyen puf puf pişi kızartması tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 22.8.2019 11:43
Pişi tarifi: Yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır? Puf puf kabarmış hamur kızartması!

Günün hemen hemen her saatinde tüketilen yağ çekmeyen pişi tarifleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sofraların severek yenilen puf puf kabarmış hamur kızartması beş çayının vazgeçilmezi arasında yer alıyor. İşte pişi tarifi…

PİŞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 bardak yoğurt

½ bardak süt

1 yumurta

Tuz

1 paket kabartma tozu

Alabildiğine un

PİŞİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir kabın içine un haricindeki tüm malzemeleri koyup iyice karıştırın. Daha sonra unu kontrollü bir şekilde yavaşça dökün. Yumuşak bir hamur kıvamı aldıktan sonra küçük parçalara ayırın. Daha sonra un serptiğiniz zemin üzerinde hafif genişletin.

Kızgın yağda rengi değişinceye kadar kızartın.

Afiyet olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pişi tarifi: Yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır? Puf puf kabarmış hamur kızartması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN