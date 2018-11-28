Kaşarlı patlıcan dolması tarifi - Kaşarlı patlıcan dolması nasıl yapılır?

Patlıcan, domates, maydanoz, sarımsak, kaşar peyniri ve soğanın karışımıyla müthiş bir lezzet ortaya çıkar. Kaşarlı patlıcan dolması tarifi ile misafirlerinizi ağırlarken sunumla birlikte güzel bir iz bırakın. Kaşarlı patlıcan dolması nasıl yapılır? İşte yanıtı.

Kaşarlı patlıcan dolması tarifi - Gerekli malzemeler (8 kişilik)

4 adet orta boy patlıcan

4 adet domates

1 büyük soğan (ince ince kesilip küçük küçük doğranacak)

1 demet maydanoz

1 diş sarımsak

1 kahve fincanı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı ayçiçek yağı

karabiber ve tuz

Kaşarlı patlıcan dolması yapılışı

Öncelikle patlıcanları boylamasına ortadan ikiye ayırarak ikiye bölün. Patlıcanların içlerini oyun ve tuzlayın.

10 dakika kadar bekletin, acı suyunu akıtmak için iyice sıkın, yıkayın ve kurulayın.

Yağlarını süzerek ateşe dayanıklı bir kaba dizin.

Patlıcan içlerini soğan ile az yağda kızartın.

Sarımsak, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve küçük doğranmış domatesi de ilave edin ve 4-5 dakika pişirin.

Bu karışımı, peynir rendesi ve yumurtayı ekledikten sonra patlıcanların içini doldurun. Orta ısıdaki fırında 20 dakika pişirin.

Daha sonra sıcağı sıcağına servis edin, şimdiden afiyet olsun.