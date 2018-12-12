Kuru meyveli kısır tarifi

MALZEMELER

1.5 bardak köftelik bulgur

2.5 bardak ılık su (bulguru ıslamak için) 4 adet taze soğan

2 adet tatlı sivri biber

1 adet olgun domates 6 adet kuru kayısı

50 g fındık içi 8-10 dal taze nane 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 4 yemek kaşığı limon suyu Tuz

2 demet roka (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Bulguru ılık suda bekletip suyunu çekip şişmesini sağladıktan sonra tel süzgece aktarın. Taze soğanları temizleyin ve çok küçük doğrayın.

Sivri biberi çekirdeklerinden arındırarak küçük küçük doğrayın. Domatesleri soyun ve ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini bıçağın ucunu kullanarak temizleyin. Küçük küpler halinde doğrayın. Kuru kayısıları da küçük küçük doğradıktan sonra taze naneyi dallarından ayırarak keskin bir bıçak yardımıyla çok ince doğrayın. Bütün fındık içlerini bıçağın yanını kullanarak hafifçe kırın. Bütün malzemeleri oval bir karıştırma kabına koyup limon suyu, zeytinyağı ve tuzla lezzetlendirin. Dikkatlice harmanlayın ve servis kâselerine alın.