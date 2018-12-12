Narlı ince bulgur salatası tarifi

MALZEMELER

1 bardak köftelik bulgur 1/2 bardak haşlanmış nohut

2 adet nar (taneleri ayıklanmış)

1 adet portakal

1 demet maydanoz

1 demet taze nane

1/2 adet kuru beyaz soğan 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 4 yemek kaşığı portakal suyu

2 yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Köftelik bulguru bir tel süzgece koyun ve üzerinden su geçirerek ıslatın. Derin bir tencereye yarıya kadar su koyun ve tel süzgeci tencerenin üzerine suya değmeyecek şekilde yerleştirin. Kapağını kapatın.

Yaklaşık 20 dakika buharda pişirin ve fazla şişmesine müsaade etmeyin. Buharda pişen bulguru geniş bir tepsiye boşaltın ve soğumaya bırakın. Haşlanmış nohudu bol suyla yıkayın ve bulgura ilave edin. Narı ortadan kesin ve bir kâse içine arkasına bir kaşıkla vurarak boşaltın. Nar tanelerini bulgura ekleyin. Maydanoz ve taze naneyi dal dal ayıklayarak çok ince kıyıp salataya ilave edin. Kuru soğanı aynı şekilde çok ince kıyıp salataya ekleyin. (Soğanı, gerekirse yıkayarak bir tülbentten süzün. Bu sayede kokusundan arındırmış olursunuz). 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyin ve salataya ilave edin. Sızma zeytinyağını, kabuğunu soyduğunuz portakalın suyunu ve limon suyunu ekleyerek salatayı harmanlayın.

Tuzla lezzetlendirerek servis edin.

