Rokalı başbaşı salatası tarifi

MALZEMELER

2 demet taze roka

6 adet kurutulmuş domates

1/2 adet kırmızı soğan

6 adet kuru incir

250 g kiraz (çeri) domates

1/2 bardak başbaşı bulgur

1,5 bardak su (bulguru haşlamak için)

Sosu için:

6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 4 yemek kaşığı balzamik sirke 2 yemek kaşığı limon suyu 2 yemek kaşığı nar suyu 1 tatlı kaşığı tozşeker Tuz

HAZIRLANIŞI

Bulguru 1,5 bardak suda orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika kaynatarak pişirin. Bulguru iki dişinizin arasına alarak pişip pişmediğini kontrol edin. Pişince sadece süzün ve o şekilde soğumaya bırakın. Soğuyan bulguru oval bir kaba koyun. Kuru domatesleri iri küpler halinde doğrayıp bulgura ilave edin. Kuru inciri küçük küpler halinde doğrayın. Kırmızı soğanı hilal şeklinde, kiraz domatesleri de ikiye veya dörde bölerek bulgurlu salataya ilave edin. Rokaları bol suda birkaç defa yıkayın ve 1 kaşık sirkeli suda 10 dakika bekletin. İçinde bulunduğu suyu fazla karıştırmadan rokaları sudan çıkarın ve başka bir kapta bol suyla yıkayın. Bir mutfak havlusuyla fazla sularını kurutun. Elinizle ortadan ikiye ayırarak salata kâsesine ilave edin. Sos için gerekli malzemeleri oval bir kabın içine aktarın ve çırpma teli yardımıyla çırpın. Sosu salataya dökün ve bir tahta kaşık yardımıyla dikkatlice harmanlayarak lezzetli bir hal almasını sağladıktan sonra servis edin.