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Tokat yöresine ait eşsiz bir lezzet: Cevizli bat! Peki nasıl yapılır? Cevizli bat yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte cevizli bat tarifi...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:37
Cevizli bat tarifi

CEVİZLİ BAT İÇİN MALZEMELER:

-1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

-1 su bardağı yeşil mercimek

-1 çay bardağı köftelik bulgur

-1' er adet domates ve soğan

-Yeteri kadar sıcak su

-5 dal taze soğan

-Yarım demet kıyılmış maydanoz

-10-12 dal kıyılmış dereotu

-4 dal taze kıyılmış reyhan

-1 çorba kaşığı nane

-2 çorba kaşığı domates salçası

-Tuz, kimyon, yenibahar, pul biber

SERVİS İÇİN:

Asma yaprağı ve köy ekmeği

CEVİZLİ BAT YAPILIŞI:

Bulguru bir kaba alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve suyunu çekene dek bekletin. Yeşil mercimeği haşlayın ve içine sıcak suda ıslattığınız bulguru ilave edin. Kabuğu soyulup ince kıyılmış domates ve soğanı ekleyin. Maydanoz, dereotu, reyhan, nane ve domates salçasını katın. Çorba kıvamı olacak şekilde su ekleyin. Ceviz, tuz, kimyon, yenibahar ve pul biber katın. Tüm malzemeyi karıştırın. Yaprağa sararak veya köy ekmeği ile birlikte servis yapın.

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