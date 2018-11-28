Vanilyalı Islak Kek tarifi

Vanilyalı Islak Kek malzemeler

4 yumurta

1 paket margarin

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 su bardağı pirinç unu

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

3 paket vanilya ( 1 tanesi üzerinin sosu için ayrılır)

3 çorba kaşığı hindistan cevizi ( üzerine serpmek için)

7-8 kişilik

Vanilyalı Islak Kek yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Eritip soğuttuğumuz margarini, sütü ekleyip yarım dk. daha çırpalım. Bu karışımın 1 su bardağını ayıralım. Çırpma kabına elenmiş pirinç ununu ve unu, vanilyaları, kabartma tozunu, hindistan cevizini ekleyelim. Mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayarak tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırında pişirelim. Ayırdığımız 1 su bardağı sütlü harca vanilya ekleyerek karıştıralım ve sıcak kekin üzerine gezdirelim. Keki kalıbı içinde soğutup üzerine hindistan cevizi serperek servis yapalım.