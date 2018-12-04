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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Çilekli parfe tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 16:47
Çilekli parfe tarifi

Çilekli parfe malzemeler

350 gr. çilek

1,5 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1 paket labne peyniri (200 gr.)

1 su bardağı şeker

1 portakal kabuğu rendesi

1/2 su bardağı antep fıstığı

2 paket vanilya

7-8 kişilik

Çilekli parfe yapılışı

Krem şantiyi sütle çırparak koyulaştıralım. İçine labne peynirini, vanilyayı, şekeri, portakal kabuğu rendesini ekleyip tekrar çırpalım. İnce dilimlenmiş çilekleri ve antep fıstıklarını ekleyip karıştıralım. Yuvarlak bir kalıbın içine şeffaf folyo ile kaplayalım. Parfe malzemesini bastırarak kalıba yerleştirelim. Parfeyi buzlukta birkaç saat donana dek bekletip buzluktan alalım. Üzerindeki folyoyu çıkaralım. Dilimleyerek servis yapalım.

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