Kremalı Elma Pastası tarifi

Kremalı Elma Pastası malzemeler

1/2 su bardağı

2 paket bisküvi

4 orta boy elma

1 tatlı kaşığı tarçın

50 gr. fındık (iri dövülmüş)

1 portakal kabuğu rendesi

hindistan cevizi

Kreması

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

1 damla sakızı (mercimek kadar)

7-8 kişilik

Kremalı Elma Pastası yapılışı

Bisküvileri küçük kıralım. Elmaları soyup rendeleyelim. Elma rendesini şekerle birlikte bıraktığı suyu çekene dek pişirelim. Elma rendesini ateşten alıp içine tarçını, iri dövülmüş fındığı, portakal kabuğu rendesini, kırılmış bisküvileri ekleyip karıştıralım. Islak bezle silinmiş köşeli bir kalıba elmalı malzemeyi yayalım. Tencereye unu, şekeri ve sütü alalım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Dövülmüş damla sakızını ekleyelim ve kremayı ateşten alarak mikserle yarım dk. çırpalım. Elmalı bisküvi pastasının üzerine kremayı yayalım. Üzerine hindistan cevizi serperek buzlukta birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.