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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Meyveli Beze tarifi...

Giriş Tarihi: 5.12.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 16:32
Meyveli Beze tarifi

Meyveli Beze malzemeler

5 yumurta akı

1 su bardağı süt

1 paket krem şantii

3 çay bardağı pudra şekeri

1 çorba kaşığı un (tepeleme)

böğürtlen, çilek, frambuaz, muz veya kivi gibi meyvelerden biri veya birkaçı

7-8 kişilik

Meyveli Beze yapılışı

Yumurta aklarını mikserin düşük ayarı ile kar haline gelene dek çırpalım. Bir fiske tuzu, unu ve pudra şekerini azar azar ve çırpmaya devame derek ekleyelim. Yağlı kağıttan 15-20 cm. çaplı daire oluşturacak şekilde iki ayrı yuvarlak parça keselim. Beze hamurunu yağlı kağıt üzerine dairelin dışına taşmayacak şekilde yayalım. Bezeyi önceden ısıtılmış 140 derece ısılı fırında üzerleri kuruyana dek pişirelim ve fırının içinde soğutarak, bezeleri kağıdından ayıralım. Krem şantiyi sütle çırparak koyulaştıralım. İçine dilimlenmiş meyvelerin bir kısmını ekleyip karıştıralım. Bezelerden birinin üzerine meyveli kremayı yayıp kalan meyveleri dilimleyerek dizelim. Dİğer bezeyi meyveli kremanın üzerine yerleştirelim. Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis yapalım.

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