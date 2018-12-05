Şafak Pastası malzemeler

Oraletli Krema

1 kahve fincanı şeker

1/2 kahve fincanı oralet

1 kahve fincanı nişasta

4 çay bardağı su

1 paket bisküvi (kare bisküvi)

Üst kreması

4 çay bardağı süt

1 kahve fincanı un

1 kahve fincanı şeker

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı kakao

7-8 kişilik

Şafak Pastası tarifi

Tencereye nişastayı, şekeri, oraleti, suyu ekleyerek ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz oalna dek pişirelim. Köşeli bir kalıba kremayı yayalım. Üzerine 1 sıra halinde bisküvi dizelim. Tencereye şekeri, sütü, unu, kakao ve vanilyayı ekleyip ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp mikserle yarım dk. çırparak bisküvilerin üzerine yayalım. Kremanın üzerine hindistan cevizi serperek, pastayı buzukta birkaç saat beklettikten sonra dilimleyip servis yapalım.