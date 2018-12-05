Vişneli Beze Pastası tarifi

Vişneli Beze Pastası malzemeler

1 paket krem şanti

3/4 su bardağı süt

150 gr. frambuaz veya vişne (taze veya dondurulmuş)

2 paket küçük beze

1 paket küçük beze

1 paket bisküvi

Kreması

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı kakao

hindistan cevizi

7-8 kişilik

Vişneli Beze Pastası yapılışı

Krem şantiyi sütle çırparak koyulaştıralım. İçine iri kırılmış bezeleri ve vişneleri ekleyip karıştıralım. Bisküvileri un haline gelene dek dövelim ve köşeli bir kalıba bisküvi ununu yayalım. Üzerine bezeli kremayı yayalım. Tencereye kakaoyu, unu, şekeri, sütü alalım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp soğutarak miksrle yarım dk. çırpalım. Sosu pastanın üzerine yayarak hindistan cevizi serpelim. Pastayı buzlukta birkaç saat donana dek beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.