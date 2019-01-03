Hamsekoy sütlacı tarifi

HAMSEKOY SÜTLACI MALZEMESİ:

-2 litre süt [Manda]

-Bir buçuk su bardağı pirinç

-2 su bardağı su

-Bir buçuk su bardağı toz şeker

-2 paket vanilya, 2 adet yumurta sarısı

ÜZERİNE:

-Fındık

HAMSEKOY SÜTLACI YAPILIŞI:

Sütü bir tencereye alın ve kaynatın. Pirinci ayrı bir tencerede haşlayın ve suyunu çekip yumuşayınca süte ekleyin. Süt ve pirinç birbiriyle özleşince toz şeker ve vanilyayı katıp bir taşım kaynatın. Yumurta sarılarını derin bir kâsede çırpın, sütlaçtan 1 kepçe alın ve yumurta sarısına ilave edip çırpmaya devam edin. Sütlacı güveç kaplara paylaştırın. Yumurta sarılarını güveçteki sütlaçlara pay ederek hafifçe karıştırın. Güveç kaplarını fırın tepsisine yerleştirin ve tepsiye bir parmak su ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine dövülmüş fındık serperek servis yapın.