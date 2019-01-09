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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Tarçınlı elma tatlısı tarifi...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 16:12
Tarçınlı elma tatlısı tarifi

TARÇINLI ELMA TATLISI MALZEMELER:

-Yeşil elma 4 adet

-Lağusa şekeri 1 çorba kasesi

-Çubuk tarçın 2 adet

-Karanfil 2 diş

-2 su bardağı su

-1 su bardağı ceviz içi

-4 yemek kaşığı manda kaymağı

TARÇINLI ELMA TATLISI YAPILIŞI:

Elmaları sebze soyacağı yardımıyla soyun ve içini kabak oyacağıyla oyun. Altlarını tencerede dik durabilmeleri için bıçakla düzeltin. Seker, tarçın, karanfil ve su ilave ederek orta ateşte kapağı aralık olarak pişirin. [Burada gözünüz üzerinde olsun, çabucak taşabiliyor) Elmaların rengini iyi alması için pişmenin yarısında altını üstüne çevirebilirsiniz. Ara ara kaşık yardımıyla suyundan üzerine dökebilirsiniz. Rengini alıp yumuşayan elmaları servis tabağına alın ve soğumaya bırakın. Kalan sosu yüksek ateşte 2-3 dakika kaynatıp çektirerek kıvam almasını sağlayın. Soğuyan elmaların için istediğiniz malzeme ile doldurun, üzerine kaymak veya dondurma ile servis yapın.

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Tarçınlı elma tatlısı tarifi
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