Ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli ev baklavası tarifi burada!

Tatlı türleri arasında halkın en çok damak tadına uyan tatlılar arasında olan baklava özellikle bayram günleri gelen misafirlere ikram ediliyor. Yarın kurban bayramını yaşayacak olmamız nedeniyle, ev yapımı baklava tarifleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, ev baklavası nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı…

EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR? LEZZETLİ EV BAKLAVASI TARİFİ

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un (klasik su bardakları ile tam 6 bardak aldı ancak biraz az biraz fazla kullanabilirsiniz, ölçülerinize göre değişebilir)

İÇİ İÇİN:

Kırılmış ceviz ya da fındık

AÇMAK İÇİN;

Mısır nişastası

ŞERBETİ İÇİN;

4 bardak şeker

5 bardak su

Bir kaç damla limon suyu

ÜZERİ İÇİN:

300 g tereyağı ya da margarin

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ YAPILIŞI

Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz. Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz.