Ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli ev baklavası tarifi burada!

Tatlı türleri arasında halkın en çok damak tadına uyan tatlılar arasında olan baklava özellikle bayram günleri gelen misafirlere ikram ediliyor. Yarın kurban bayramını yaşayacak olmamız nedeniyle, ev yapımı baklava tarifleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, ev baklavası nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı…
İÇİ İÇİN:
AÇMAK İÇİN;
ŞERBETİ İÇİN;
ÜZERİ İÇİN:
KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ YAPILIŞI
Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz. Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz.