Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Tatlı Tarifleri Haberleri > Ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli ev baklavası tarifi burada!

nasıl yapılır? Lezzetli burada!

Türkiye kültüründe baklava en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Ev yapımı baklava her ne kadar yapımı zahmetli olsa da özellikle bayram günlerinde hemen her evde bulunan bir tatlı türüdür. Yarın kurban bayramı olması nedeniyle, özellikle gelen misafirlere ikram edilen baklavanın nasıl yapılacağı merak konusu olmaya başladı. Peki, yapılır? Sabah.com.tr olarak lezzetli sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 10.8.2019 20:50
Ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli ev baklavası tarifi burada!

Tatlı türleri arasında halkın en çok damak tadına uyan tatlılar arasında olan baklava özellikle bayram günleri gelen misafirlere ikram ediliyor. Yarın kurban bayramını yaşayacak olmamız nedeniyle, ev yapımı baklava tarifleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, ev baklavası nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı…

EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR? LEZZETLİ EV BAKLAVASI TARİFİ

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 6 su bardağı un (klasik su bardakları ile tam 6 bardak aldı ancak biraz az biraz fazla kullanabilirsiniz, ölçülerinize göre değişebilir)

İÇİ İÇİN:

  • Kırılmış ceviz ya da fındık

AÇMAK İÇİN;

  • Mısır nişastası

ŞERBETİ İÇİN;

  • 4 bardak şeker
  • 5 bardak su
  • Bir kaç damla limon suyu

ÜZERİ İÇİN:

  • 300 g tereyağı ya da margarin

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ YAPILIŞI

Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz. Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli ev baklavası tarifi burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN