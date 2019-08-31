Baharatlı domates reçeli tarifi!

İncir reçelinden kalan boşluğu doldurmaya aday bir tarif olarak öne çıkan baharatlı domates reçelini hazırlamak oldukça kolay. Normal reçel yapımından tek farkı, içerisine ilave edeceğimiz aromatik tatlar. Bu aromatik tatlar ile standartların dışında keskin bir tada sahip olacak baharatlı domates reçelini, damak zevkinize uyması halinde nerede kahvaltı yaparsanız yapın sofrada görmek isteyeceksiniz.

Malzemeler:

Yüz gram tuzsuz badem

Beş adet karanfil

Bir adet çubuk tarçın

Bir adet damla sakızı

İki adet orta boy limon

Bir buçuk su bardağı su

Beş yüz gram toz şeker

Beş yüz gram çeri domates

Hazırlanışı:

Toz şeker ve suyu derin bir tencerenin içerisine alın.

Tencerenin içerisine damla sakızı ekleyin. Bir çırpıcı ile karışımı karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

Şeker eridikten sonra karanfil ve çubuk tarçınları da tencerenin içerisine ilave edin. Tüm malzemeler koyu bir kıvam alana kadar karışımı orta ateşte kaynatın.

Tuzsuz bademleri önceden sıcak suyun içerisinde bekletin. Bademler yumuşadıktan sonra kabuklarını ayıklayın.

Bademleri ve çeri domatesleri şerbet karışımının içerisine ilave edin. Karışımı, domatesler patlayana kadar kısık ateşte kaynatın.

Karışımı çok fazla karıştırmayın. Zaman zaman kontrol edip üzerinde biriken beyaz köpüğü kenara alın.

Limon kabuklarını rendeleyin. Limonları ortadan ikiye kesip sularını alın.

Reçelin içerisine limon suyunu ve rende yardımı ile rendelediğiniz limon kabuklarını atın. Beş dakika boyunca bu şekilde pişirin. Daha sonra ocağın altını kapatın.

Reçel soğuduktan sonra küçük kavanozlara pay edin. Kavanozların ağzını sıkıca kapatın. Daha sonra oda ısısında muhafaza edip, dilediğiniz zaman kavanozu açarak tüketebilirsiniz.