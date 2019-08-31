Baharatlı sütlaç tarifi!

Sütlacı hep üzeri hafif yanmış fırın sütlaç şeklinde, üzeri fındıklı, yerine göre tarçınlı şekliyle tanıdık. Fakat bu klasik sütlaç tarifini yıldız anason, karanfil gibi tatlar ile birleştirerek eşsiz bir lezzet elde etmek mümkün. Muhtemelen daha önce denemediğiniz bu tarifi nasıl hazırlayacağınızı merak mı ediyorsunuz? O zaman daha fazla lafı uzatmadan tarife geçelim.

Malzemeler:

Bir tatlı kaşığı tarçın

Üç adet yıldız anason

Bir çubuk tarçın

Bir çubuk vanilya

Bir su bardağı toz şeker

İki yemek kaşığı nişasta

İki yemek kaşığı pirinç unu

Bir su bardağı su

Yedi yemek kaşığı pirinç

Bir litre süt

Hazırlanışı:

Pirinçleri yıkayıp süzgeç yardımıyla süzdürün. Daha sonra pirinçleri bir tencerenin içerisine alın.

Tencerenin üstüne su ilave edin. Tencereyi haşlamaya bırakın.

Vanilya çubuğunu ikiye bölün. Tohumlarını çıkartın.

Tüm baharatları, şeker ve süt ile birlikte tencerenin içerisine ilave edip tencereyi iyice karıştırın.

Ayrı bir kap içerisinde pirinç unu ve nişastayı hafif su ile açın.

Sütlaca azar azar nişasta ve pirinç ununu yedirin. Kıvam alana kadar karıştırarak bu işlemi sürdürün.

Kıvam aldıktan sonra yıldız anason, çubuk tarçın ve taze karanfili karışımın içerisinden çıkartın.

Bir müddet karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında soğumasını sağlayın. Servis kaplarını bölüştürdükten sonra servis edebilir, üzerini tarçın ile süsleyerek afiyetle tüketebilirsiniz.