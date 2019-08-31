Sağlıklı bitter çikolatalı kek tarifi

Hem lezzetli hem sağlıklı kek yapmak istiyorsanız bitter çikolatalı kek ilk tercihiniz olmalı. Kalabalık misafirleri ağırlamak için kurtarıcı tariflerden biri olan bitter çikolatalı kek yapmak çok kolay. İşte en lezzetli bitter çikolatalı kek tarifi...

Bitter çikolatalı kek için gerekli malzemeler

- 50 gram bitter çikolata

- 150 ml sıcak su

- 80 gram tereyağı

- 150 gram toz şeker

- 200 gram un

- 1 paket kabartma tozu

- 150 ml laktozsuz süt

- 4 adet yumurta

- 1 tutam tuz

Kek kalıbını yağlamak için bir çorba sıvı yağı kek kalıbına dökün ve kalıba yayın.

İsteğe bağlı kekin üzerine sos yapmak için;

- Göz kararı bitter çikolata

- Tercihe bağlı olarak 150 ml krema



Yapılışı;

Sıcak suyun içine kakaoyu ekleyin ve iyice karıştırıp kenarda bekletin. Oda sıcaklığındaki tereyağını toz şeker ile karıştırın. Eritilmiş bitter çikolata karışımına ekleyip yavaş yavaş çırpın. Derin bir kaba unu koyun. Kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Çikolata sosunu ve sütü ekleyip mikserin düşük devrinde çırpın veya el mikseriyle de çırpabilirsiniz. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından kek kalıbını yağlayıp karışımı eşit şekilde kalıbın içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

Pişen keki biraz dinlendirin.

Sosu için;

Sos için çikolatayı benmari usulü eritin ve kremayı ekleyip karıştırdıktan sonra kekin üzerine dökün. Hem sağlıklı hem de lezzetli bitter çikolatalı kekiniz servise hazır.

Dilerseniz sosu kekin üstüne döktükten sonra ince kıyılmış fındık veya ceviz ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Bitter çikolata lezzetli olduğu kadar vücuda da faydalıdır. Örneğin bitter çikolata tüketenler strese karşı önlem almış olurlar. Bunun nedeni iste bitter çikolatanın mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olmasından kaynaklanmaktadır. Her gün bir parça bitter çikolata sinir sisteminizin daha dinç ve sağlıklı kalmasını sağlar.