Kremalı ıspanaklı kek nasıl yapılır? Lezzetli kremalı ıspanaklı kek tarifi

Hamur işi denilince akla gelenlerden kremalı ıspanaklı kek tarifi merak ediliyor. Yeşil rengiyle hem doyurucu hem sağlıklı olan kremalı ıspanaklı kek nasıl yapılır araştırılıyor. Kekin içine ıspanak girince kalorisi düşmez. Çünkü yağ ve şeker oranında azalma olmaz. Peki kremalı ıspanaklı kek nasıl yapılır?

KREMALI ISPANAKLI KEK NASIL YAPILIR?

Ispanakları sirkeli suda güzelce temizleyin. Ardından ince ince doğrayıp yağda kavurun. Suyunu salınca rondo ile püre haline getirin. Derin birkapta şeker ile yumurtaları çırpın. Sıvı yağ, süt, un, vanilya ve kabarttma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak ıspanak püresini ekleyin ve karıştırın. Yeşil renkli bir kek harcı elde edeceksiniz. Yağladığınız kek kalıbına ya da borcuma bu harcı dökün. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Kürdan ile kontrol ederek içinin piştiğinden elin olun. Pişen kekiniz soğurken toz krem şantiyi süt ile çırpın. Kekinizin üzerine krem şantiyi düz şekilde yayın. Dilerseniz kekinizi pasta gibi bölüp kremayı kekin içine de koyabilirsiniz. Ispanaklı kekinizi soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı püre haline getirilmiş ıspanak

3 su bardağı un

1 paket kabartmatozu

1 paket vanilya

Kreması için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt