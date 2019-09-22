Unutma beni tatlısı nasıl yapılır? İşte Unutma beni tatlısı yapılışı ve tarifi

Türk mutfağının arda kalan lezzetlerinden birisi olan unutma beni tatlısı, Amasya yöresine aittir. Damakta güzel bir tat bırakan unutma beni tatlısı, yapılışı ve tarifi ile de oldukça tüketilmektedir. Zira, unutma beni tatlısı yapılışı kolay olmakla beraber; tarifi de basittir.

UNUTMA BENİ TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı pekmez

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı su ve köy ekmeği

UNUTMA BENİ TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle, pekmez şekerle birlikte şurup halini alıncaya kadar güzelce pişirilir.

Dilimlenmiş ekmekler (tercihen köy ekmeği) içine atılır ve iki tarafı pişirilir.

Daha sonra bir kevgirle ekmekler şerbetten alınır ve üzerine ceviz koyulur.

Unutma beni tatlınız hazır, afiyet olsun.