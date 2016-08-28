Ziyech'in menajeri açıkladı: "Anlaştık..."

Fenerbahçe'nin transferi için uzun süre uğraş verdiği Ziyech'in menajeri Ajax ile anlaştıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Hakim Ziyech, sosyal medya hesabı üzerinden kulübüne veda etti. Genç futbolcu hangi kulübe transfer olduğu konusunda bilgi vermezken, Ziyech'in menajeri Ajax ile anlaştıklarını duyurdu.



TRT Kent Radyo Spor Kulübü programı sunucusu Ahmet Fisunoğlu'nun programında konuşan Faslı futbolcunun menajerinin burada verdiği bilgiye göre Fenerbahçe'nin de uzun süredir transferi için peşinde olduğu Twente'nin yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'in kulübüyle yollarını ayırdığını ve Ajax ile anlaştığını söyledi.



Hollanda ekibi Ajax'ın bu hafta içerisinde Ziyech'i transfer ettiğini duyuracağı belirtildi.

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