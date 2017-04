Ağustos'ta hepsini disipline sevk ettik. Genel Kurul'dan bir gün sonra ise hepsini kulüpten ihraç ettik



Cumhurbaşkanımızın yakın ilgisiyle yeni projelere başladık. Galatasaray'ın mali yapısı 2-3 yıl içinde düzene girer



Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da oynayacağız. Yeni sezonda rekabet edecek takım kurmalıyız



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün katıldığı bir televizyon programında "FETÖ temizliği yapan tek kulüp biziz" dedi. "Galatasaray'ın adının FETÖ'yle çokça anılması kulübü nasıl etkiledi" sorusuna yanıt veren Özbek, "Galatasaray, 15 Temmuz sonrası içinde FETÖ temizliği yapan, benim bildiğim tek kulüp. Galatasaray bunu yaptığı için tartışılıyor.

Ağustos'ta bunların hepsini disipline sevk ettik. Yönetim kurulu olarak da ihraç kararı aldık" dedi. Kaçak FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem için neden genel kurulda ihraç kararı alınamadığı sorusuna ise Özbek'in yanıtı şöyle oldu:

"Adı geçen 7 kişiden hiçbiri savunma yapmaya gelmedi. Tüzük gereği yönetimin bunu genel kurula onaylatması lazım.

Hakan Şükür ve Arif Erdem'le ilgili konuşmalarda bir hassasiyet oluştu. 12 saat süren bir Genel Kurul sonucunda üyelerin büyük kısmı orayı terk etmişti. Kalanların büyük çoğunluğu yönetime muhalif olan ve bizi zora sokmak isteyen gruptu. Çok üzüldük.

Ertesi gün yönetim kurulunu tekrar toplayıp onları başka bir maddeden kesin ihraç ettik. Galatasaray, hiçbir zaman devlete karşı organizasyonların içinde olmaz."



BEŞİKTAŞ'TAN FARKLIYIZ, 'FEDA' UYGUN DEĞİL

Galatasaray'da en önemli sorunun mali yapının bozukluğu olduğunu vurgulayan Özbek, "Futbol dışındaki branşların getirisi düşük, giderleri ise fazla... Amatör branşlara 40 milyon dolar harcıyoruz, sadece 10 milyon dolar kazanıyoruz. Amatör şubeler, her yıl 30 milyon dolar açık veriyor" dedi. Riva-Florya projesinden gelen ilk dilim ile borç miktarının biraz azaldığını ifade eden Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kulübün projeleri için destek istediğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ilgisiyle projelerin başladığını dile getiren Özbek, mali yapının düzelmesi için büyük gayret içinde olduklarının altını çizdi. Galatasaray'ın mali yapısının 2-3 yıllık bir süre içinde düzene gireceğini söyleyen Özbek, kendi modellerinin Beşiktaş'tan farklı olduğunu ve 'Feda' gibi geriye dönük uygulamalar yapmayı uygun bulmadığını söyledi. Bu durumun büyük transfer yapılmayacağı anlamına gelmediğini belirten Özbek, futbolun ekonomisinin dev boyutlara geldiğine işaret ederek, "UEFA'ya bağlı bir kulübüz, orada mücadele edebilecek takımı kurmak zorundayız. Elbetteki pazardaki rakamlar yukarıya doğru ivme kazanıyor, ödenen paraların daha aşağı gelmesi kulüplerin ortak kararı ile mümkün. Türkiye ve Avrupa'da oynayacağız. Rekabet edecek bir takım kurmak zorundayız" açıklamasını yaptı.



2021'E KADAR BAŞKAN KALMA HEDEFİM VAR

Özbek, Baskonia maçında başantrenör Ergin Ataman'a edilen küfürlerle ilgili olarak ise, "Aile içindeki çekişmeler kulübün kendisine zarar verir. Fenerbahçe'yi kadınlar basketbolda farklı yendik, çünkü taraftarlar başarı için bütünleşmişti. Galatasaray taraftarının bu görüntüyü her zaman sergilemesi lazım. Birbirimizle niye uğraşıyoruz? Bu desteğin hiçbir şekilde farklılaşmaması lazım" dedi. Başkan, taraftara çağrı yaparak maça gelmelerine çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu da söyledi ve ekledi: "Galatasaray'a küsülmez. Galatasaray halatı hep beraber çeken bir his takımıdır." Dursun Özbek, gelecek yıl Euroleague'de olamayacakları için basketbolda bütçenin azaltılacağını da belirtti. Dursun Özbek, gelecek yıl yapılacak seçimde aday olup 3 yıl daha Galatasaray başkanlığı yapmak istediğini de dile getirdi.



CUMHURBAŞKANIMIZ 'TOKALAŞIN' DEDİ

İkinci Futbol Zirvesi'nde yaşananlara da değinen Dursun Özbek, gerilimlerin tribün terörünü tetiklediğini ve gereksiz çatışmaların sporu etkilediğini belirterek, "Aziz Yıldırım'la tesadüfen orada yan yana geldik. Cumhurbaşkanımız 'Tokalaşın' dedi, biz de tokalaştık'' şeklinde konuştu. Fikret Orman ile Aziz Yıldırım'ın neden yan yana gelmediği sorusuna ise Özbek "Ben fark etmedim. Oradaki diziliş zaten rastgele yapılmış bir dizilişti" yanıtını verdi.