MAÇ ÖNCESİ | Galatasaray-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, TT Arena'da karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebileceksiniz.

GALATASARAY-FENERBAHÇE CANLI TAKİBİ BURADA OLACAK

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Lens, Van Persie

Dev derbiye saatler kala, ihtiyacınız olan tüm bilgiler tek haberde! https://t.co/Z55w6eDkO8 pic.twitter.com/5lI2OXqBNc — Sabah Spor (@sabahspor1) April 23, 2017

10 MADDEDE GALATASARAY & FENERBAHÇE

GALATASARAY CEPHESİ / MEHMET ÖZCAN BİLDİRİYOR

1- Başakşehir hezimeti derbi öncesi Galatasaray'ı hırslandırdı. 4-0'lık yenilginin ardından tesislerde gece yarısı toplantı yapan takımın kaptanları ve tecrübeli isimleri eteklerindeki taşları döktü. Futbolcular kötü gidişin faturasını Tudor'a değil kendilerine keserken Fenerbahçe derbisi öncesi kenetlenme yemini edildi.

2- Takım olarak sabah idmanlarına iki saat önce gelip birlikte kahvaltı etme kararı alındı. Kayınpederini kaybeden Selçuk'un acısı paylaşıldı ve Tudor da cenazede kaptanı yalnız bırakmamak için akşam idmanını iptal etti.

3- Sneijder ile teknik direktör Tudor arasındaki kriz çözüldü. Hocası ile buzları eriten Hollandalı ilk 11'e geri dönmenin moraliyle ekstra çalışmalar yaptı.

4- Derbide kazanmaktan başka çaresi olmayan teknik direktör Tudor inatlarından vazgeçmeye hazırlanıyor. Riekerink dönemi alışılan 4-2-3-1 sistemine dönen Hırvat hoca Başakşehir'e 4-0 kaybeden takımda önemli değişikliklere gidecek.

5- Sneijder'in dışında Tolga ve Lukas Podolski de ilk 11'e dönüş yapıyor. Tudor derbiye özel sağ ve sol bek için de Sabri Sarıoğlu ile Lionel Carole'ü hazırlıyor.

6- Tecrübeli oyuncularına sarılan teknik direktör Igor Tudor takımın şikayet ettiği idman temposunu da düşürdü. Başkanın da katıldığı barbekü partisi ve ayak tenisi maçlarıyla Florya'da yüzler gülmeye ve derbi stresi azalmaya başladı.

7- Bu sezon Süper Lig'de derbi kazanamayan Galatasaray'ın ilk 5'teki takımlarla oynadığı maçlar defalarca izlendi. Teknik heyet, oyunculara hataları tek tek gösterildi.

8- Galatasaray teknik heyeti, Fenerbahçe'nin duran toplardaki etkinliği ve rakibinin en büyük silahı Lens üzerine önlemler aldı. Oyuncular kart konusunda uyarıldı ve derbide tansiyonun Fenerbahçe'ye yarayacağı vurgulandı.

9- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de derbinin havasına 10 gün önce girdi ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne iki ziyaret gerçekleştirdi. Başkan barbekü partisinde futbolculara derbi sonrasına alacakların ödeneceğinin sözünü verdi.

10- Çok üzdükleri taraftarına özür maçı olarak derbiyi gören futbolcular ise Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde prim istemediklerini kaptanları Selçuk İnan aracılığıyla Başkan Dursun Özbek'e ilettiler.

SON DAKİKA! Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüsler TT Arena'ya ulaştı! pic.twitter.com/gZKyBadtNO — Sabah Spor (@sabahspor1) April 23, 2017

FENERBAHÇE CEPHESİ / VOLKAN DEMİR BİLDİRİYOR

1- Can Bartu Tesisleri'nde haftaya Galatasaray analizi ile girildi. Teknik heyet daha önce yaptığı analizleri pazartesiden itibaren takıma anlatmaya başladı. Galatasaray karşısında zaferin reçetesi "2.bölge başlangıcında karşıla, hızlı hücumla eksik yakala" olarak yazıldı.

2- En büyük belirsizlik, savunmanın sağında yaşandı. Haftalardır 11 oynayan Van der Wiel'in ikili mücadelelerde ayakta kalamayışı formayı kaybetmesine neden oldu. Şener, yüksek top isabet yüzdesi ve hücuma katkısıyla formayı kaptı.

3- Advocaat oyuncuları farklı yerlerde denedi. Van Persie 10 numarada, Alper, Sow, Aatif solda denendi. Haftalardır kayıp olan Stoch dahi gündeme geldi. Ancak en sonunda Sow, Lens, Van Persie üçlüsünde karar kılındı.

4- Teknik heyet, hafta içerisinde Simon Kjaer gerginliği yaşadı. Danimarkalı stoper tam 3 gün boyunca takımdan ayrı kaldı. Ancak cuma günü takıma katılınca, rahat bir nefes alındı. Fenerbahçe'nin ideal savunma göbeği derbi öncesinde yüzde 100 olarak hazır.

5- Son haftaların gözdesi Gregory van der Wiel, sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroda olmayacak. Son 4 idmanda takımla birlikte yer almadı. Hollandalı yıldızın adale ağrıları, pazar günkü derbide Şener'in 11 oynayacağı kesinleşince bir anda baş gösterdi!

6- Başakşehir karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray, tecrübeli isimlerin en büyük endişesi... Takım kaptanları, arkadaşlarıyla yaptıkları sohbetlerde "Büyük takımlar, hezimetlerin altından kalkmak için fırsat arar. Kesinlikle hafife almayın" uyarısı yaptı.

7- "Derbi öncesi motivasyon için etkinlik düzenleyelim" önerisine, Advocaat'tan veto geldi. Hollandalı çalıştırıcı, "Derbiyi diğer maçlardan farklı hale getirmemeliyiz. Bu bize gerginlik katar. Ekstra motivasyona ihtiyaç yok. Bizim için normal bir lig maçı" dedi.

8-Advocaat takımdaki stresi azaltmak için, antrenmanlara çeşitli oyunlar ve ödüller koydu. Cuma günkü "Şut çalışmasında ilk golü atan idmanı erken bırakır" yarışmasını Robin van Persie ilk şutundaki golüyle kazanan isim oldu! Golcünün formu üst düzey.

9- Fenerbahçe yönetimi, maça futbolcuların sözleşmelerinde bulunan primler dışında ekstra prim koymadı. Yönetimin, primin bu maçı "Sezon finali" havasına sokacağı düşüncesiyle bu karara vardığı öğrenildi. Bugün tam kadro TT Arena'da olacaklar.

10- Fenerbahçe, 2. kez taraftarıyla birlikte TT Arena'da maça çıkacak. Sarılacivertliler taraftarla çıktıkları son maçı (2010-11) Alex ve Semih'in attığı gollerle 2-1 kazanmıştı. Taraftar, TT Arena'daki bu maçı da alacaklarına inanıyor.