Bir yıldızın parası Kartal Yuvası'ndan

Beşiktaş'ın Kartal Yuvaları'ndan sorumlu yöneticisi Hüseyin Mican, yeni sezon öncesi hazırlıklarını, ürün satışında hedefledikleri noktayı ve en çok sıkıntı çektikleri konuları SABAH'a anlattı. Kartal Yuvası mağazalarında büyük bir atılım yapma peşinde olduklarını söyleyen ve dünyaya açılmaya hazırlandıklarını vurgulayan Mican, şu açıklamaları yaptı:



1 MİLYON FORMAYA ULAŞACAĞIZ

Başkanımız Fikret Orman göreve geldiğinde 21 mağaza vardı, şu an 86 mağazayız. Forma satışımız Orman geldiğinde 55 bindi, şu an 400 bin seviyesinde. Yine Orman geldiğinde ciro 11 milyondu, şu anda ise 80 milyona çıktı. 2017- 2018 sezonunda hedefimiz 100 mağaza. Başkanımız, forma satışında 1 milyon hedefi koydu. Sonrasında bunu da gerçekleştirmek istiyoruz.

Forma satışında Çin'deki pazara girişimiz önemli olacak. Pazar çalışmalarına başlıyoruz. Endonezya, Azerbaycan, Hindistan da hedefler arasında. Bu bir süreç, Manchester United 10 yıldır gelip-gidiyor.

Bu yıl ki hedefimiz 100 mağaza, 500-600 bin forma satışı ve 110 milyon ciroyu görmek. Kartal Yuvası bir futbolcunun maaşı kadar ciro elde ediyordu. Şimdiki hedefimiz dünyaca ünlü bir yıldızın bonservisini ve maaşını karşılayabilecek seviyeye gelmek. Bunu yaparsak kendimizi başarılı sayacağız.



KORSAN YÜZÜNDEN TEHDİT ALDIM

Korsan ürünle ilgili çok ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Kanuni boşluk var. Avukat aracılığıyla uygulama yaptığımız zaman, hakim bize bir kere uygulama hakkı tanıyor. Bu da maç günü stadın çevresinde yüz kişi korsan satıyorsa sadece birine uygulama hakkı veriyor. Geriye kalan 99'una hiçbir şey yapamıyoruz. Belediyelere, 'Bunlara işportacı muamelesi yapın' diye başvurularımız var. Beşiktaş, Üsküdar, Şişli ve Beyoğlu belediyeleri bu konuda bize destek olmalı. Gelen ihbar için baskın yapmak istiyoruz, hakim bize 'baskın yapılacak yerden faturalı ürün getirin' diyor. Korsan ürünün zaten belgesi olmaz.

Bir de call-center olayı var. Taraftarlarımıza kulüpten arıyorlarmış gibi telefon ediliyor ve "Başkanın verdiği liste doğrultusunda size ulaştık, kulübe destek için forma alabileceğinizi söyledi" diyorlar. Oysa ki böyle bir satışımız yok.

1 yıldan beri 113 e-ticaret sitesinden ürün kaldırttık. 58 il, 310 ilçede 2 bin 366 tane korsan ürün üzerinden dosya işlemi yapıldı. Üç yıldızlı forma satıyorlar, oysa bizim üç yıldızlı forma satışımız yok. Ben korsanın üzerine bu kadar gittiğim için tehdit dahi alıyorum. İnternette, 'formalarımızın tasarımı' diye tasarımlar çıkıyor. Böyle bir şey yok. 13 Temmuz'da tanıtım yapılacak.



MAĞAZALARDA 7 BİN ÇEŞİT ÜRÜNÜMÜZ VAR

Kartal Yuvaları'nda 7 bin çeşit ürün var ve her dönem 150'ye yakın yeni ürün koleksiyona ekleniyor. Lisans gelirlerimiz arttı. İsim hakkından dolayı Kartal Yuvası dışında satılan ürünlerden de gelirimiz ciddi oranda yükseldi. Adidas'tan 7-8 milyon lira gelir sağlıyoruz. En büyük mağazamız Vodafone Park, ciromuzun yaklaşık yüzde 20'sini buradan sağlıyoruz.



TUNÇ UNCU'NUN AİLESİNE VERİLEN SÖZ TUTULACAK

Beşiktaş'ta geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan hain saldırıda şehit olan Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine Beşiktaş Kulübü olarak ev sözü verdik. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Şu anda yasal prosedürleri tamamlıyoruz. Araya bayram girdi. En kısa sürede evi kendilerine teslim edeceğiz.