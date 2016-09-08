Van Emniyet Müdürlüğü’ne bomba bırakan PKK’lı M.O. her şeyi anlattı: 15 Temmuz günü darbe olacağı bize bildirildi, eylemleri kestik. Teşebbüs başarısız olunca eylemlere yeniden başladık

FETÖ ile terör örgütü PKK arasındaki organik bağı ve 15 Temmuz darbe planlamasına ilişkin ittifakı gösteren çok önemli bir ifade ortaya çıktı. 17 Ağustos'ta Van Polisevi, 2 Nisan Polis Merkez Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğü makamının da bulunduğu hassas noktaya bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenleyen ve yaralı olarak yakalanan M.O., hastanede gönüllü olarak verdiği ifadede akıllara durgunluk veren detayları açıkladı. Daha önce PKK terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan ancak FETÖ'cü savcılar tarafından serbest bırakıldığı belirtilen M.O., 2'si polis, 2'si sivil 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kendi isteği ile itiraflarda bulundu. Şeroj kod adlı M.O.'nun verdiği bilgiler doğrultusunda ilk etapta, örgüte ait sığınaklarda çok sayıda anti tank mayını, suikast silahı kanaslar ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi. M.O. daha sonra, Van Emniyet Müdürlüğü terör uzmanlarının aldığı ifadesinde darbe gecesini ve terör örgütü PKK'nın hazırlığını şöyle anlattı:



"KARAYILAN DARBE OLACAĞINI SÖYLEDİ"

"15 Temmuz günü darbe olacağını cihazdan (telsizden) bize söylediler. Bu bildiri, en üst karargahtan, komutandan, Murat Karayılan'dan geldi. Murat Karayılan aracılığıyla bütün eyaletlere duyuruldu."



ASKERE SALDIRMAYIN, POLİSE SALDIRIN!

"Bu bildiride askerlere yönelik saldırıların bitirilmesi, askerlere karşı saldırı, suikast, şiddet gibi eylemler olmayacağı, saldırıların tamamen polislere, özel harekatçılara yönelik olması gerektiği söylendi. Bildiriler eyalet komutanlarına ve eyalet yönetimlerine dağıtıldı."



DARBE PÜSKÜRTÜLDÜ ESKİ SENARYO BAŞLADI

Oruç ifadesinde, milletin üstün gayreti ve fedakarlığı sayesinde başarısız kalan darbe girişiminin ardından terör örgütündeki havayı da şöyle yansıttı: "16 Temmuz sabahı darbenin işlevsiz olduğunu yani püskürtüldüğünü öğrendiler. O nedenle askerlere yönelik eski notu esas alarak yeniden öldürme eylemlerine dönülmesi istendi. Yine telsiz üzerinden 15 Temmuz'da verilen notun tam tersini uygulayın denildi. Bu da en üst komutanlıktan dağıtıldı."



BİR SÜRE ARA VERMİŞLERDİ

Güvenlik ve istihbarat birimleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında terör örgütü PKK'nın bir süre eylemsiz kaldığını ve hangi taktik nedenle bu kararın alındığının araştırıldığı sırada PKK'lı M.O.'nun ifadesinin gerçekliği tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdiğini söylediler. Asker üniforması giymiş FETÖ'cülerin, terör örgütü PKK ile sahadaki paslaşmasına ilişkin kanaatler bulunduğunu, ancak 15 Temmuz sonrasında iki terör örgütü arasındaki güçlü bağın ve işbirliğinin belgelendiğini, M.O.'nun ifadesinin de bu bağı göstermesi bakımından kritik önemde olduğunu belirttiler.



PKK'lı terörist M.O.'nun ifadesi

1- Bildiri, en üst karargâhtan Murat Karayılan'dan geldi.

2- Bildiride, askerlere saldırıların bitirilmesi, saldırıların polislere olması söylendi.

3- 16 Temmuz sabahı darbenin püskürtüldüğünü öğrendiler.

4 - Telsizden, askerlere yönelik tekrar öldürme eylemlerine dönülmesi istendi.