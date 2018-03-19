Şeytanın bacağı kırıldı

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ANTALYASPOR, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki ilk deplasman galibiyetine 26. haftada ulaştı. Ligin 26. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen kırmızı- beyazlılar, puanını 28'e çıkardı. Ligde oynadığı 26 maçtan 12'sinden mağlup, 7'sinden galip ayrılan Antalyaspor, rakipleriyle berabere kaldığı 7 karşılaşmadan hanesine birer puan yazdırdı.Kasımpaşa maçında bir gol kaydeden Antalyaspor'un en skorer ismi Deniz Kadah, 19 karşılaşmada forma giydi ve gol sayısını 7'ye yükseltti. Antalyaspor'un devre arası Osmanlıspor'dan transfer ettiği Fransız forvet Souleymane Doukara da Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansıyla ve attığı golle dikkati çekti. Antalyaspor formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 455 dakika mücadele eden Doukara, kırmızı- beyazlı ekibin oynadığı Kayserispor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşamıştı. Orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ise kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü Kasımpaşa maçında kaydetti.Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, iç sahada Sivasspor ve Göztepe yenilgilerini bu galibiyetle telafi ettiklerini ifade ederek, "Önemli rakiplerimizden Kasımpaşa'nın sahasında eksiklerimize rağmen galip gelmek bizim açımızdan çok kıymetli" dedi. Bundan sonraki 3 maçlık seriye dikkat çeken Arıcı, "Bursaspor ve Karabükspor maçlarından da galibiyetle ayrılarak Konyaspor maçına 34 puanla çıkmak istiyoruz. Böylece ligde daha da rahatlamış oluruz" diye konuştu.