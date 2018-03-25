İstikrar sembolleri

EN İSTİKRARLI HARUN Süper Lig
'de 26 hafta geride kalırken Antalya
spor'un istatistikleri ilginç sonuçlar ortaya koydu. Son oynanan Kasımpaşa maçında galibiyet golünü atana kadar pek de kimsenin farkında olmadığı Harun Alpsoy'un takımın tüm maçlarında kadroda yer alan tek futbolcu olduğu ortaya çıktı. Ümit Milli Takım
formasını da giyen Harun, 26 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı, 8'inde oyuna sonradan girdi, diğer 14'ünde ise maç kadrosundaydı ama yedek kulübesinde kaldı. Harun bu anlamda takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. DEMİR ADAM DIEGO Antalyaspor
'da savunma oyuncuları Celustka ile Diego ise takımın en fazla forma giyen isimleri olarak dikkat çekti. Cezalı olduğu 1 maç dışında 26 maçın 25'inde sahaya çıkıp tamamında 90 dakika forma giyen Diego Angelo, toplamda 2 bin 250 dakika boyunca formasını terletti. Önceki yılların aksine gol veya asist katkısı yapamayan Brezilyalı oyuncu, 26 maçta 6 sarı kart gördü. CELUSTKA ÜÇÜNCÜ SIRADA
Ondrej Celustka ise, 26 maçın 24'ünde oynarken 1 maçı sakatlığı, 1 maçı da cezası nedeniyle kaçırdı ve toplam 24 maçta 2 bin 154 dakika forma giydi. Celustka, bu hafta Bursaspor maçında da cezası nedeniyle oynayamayacak. Bu iki futbolcudan sonra en fazla forma giyen isimler ise sırası ile bin 989 dakika ile Sakıb Aytaç, bin 932 dakika ile Charles ve bin 883 dakika ile Maicon oldu.