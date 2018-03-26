Gerçekçi olalım

Antalya
spor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu
, önümüzdeki yıl büyük hedefler peşinde koşmayacaklarını, daha sonraki yılların hazırlığını yapacaklarını söyledi. Antalyaspor
'un düşme potasındaki takımlara yakın sıralamada yer almasının futbolcularının üzerinde baskı oluşturduğuna dikkati çeken Hamzaoğlu, "Ligin alt sıralarında olmak, insanı o psikolojiye sokuyor. Biz bunu en az hisseden takımız diye düşünüyorum. Bir kaç hafta sonra yukarı çıkarak rahatlamış oluruz" ifadelerini kullandı. PLANLI İLERLEMELİYİZ
Geçen sezonu 5'inci tamamlayan takımın, bu seneki hedefinin daha iyi koyulması gerektiğini belirten Hamzaoğlu, "Biraz sabırlı ve daha gerçekçi hareket etmek gerekiyor. Antalya
spor'un bu hedeflere ulaşması için biraz daha zamana ihtiyacı var ama imkansız değil. Planlı bir şekilde sabırla hep beraber destek olarak ilerlenirse bu hedefler ulaşılmaz değil" dedi. EN ZOR YILIMIZ
Yönetim tarafından sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcularla görüşmeler yapıldığını anlatan Hamza Hamzaoğlu, "Önümüzdeki sene daha iyisini hedefleyeceğiz. Avrupa kupaları, şampiyonlar ligi gibi hedefimiz olmayacak. Antalyaspor'un en zor yılı bu yıl. Bu sene ligi istediğimiz yerde bitirirsek, önümüzdeki yıl biraz daha sağlam adımlar atarak, ayaklarımızın üstünde daha rahat kalkmayı hedefleyeceğiz. Bir kaç sene sonra istenilen yerlere o hedefleri koyabileceğiz" açıklamasını yaptı. TEMEL SORUN BELLİ
Her sene 10-15 transferle bu işin olmayacağını kaydeden Hamzaoğlu, "Herkes günü kurtarmaya çalışıyor. Bu bakış açısıyla istikrarı yakalamak biraz zor" diye konuştu.