Final gibi maç

Süper Lig
'in 27'nci haftasında Antalya
spor, bugün Bursaspor'u konuk ediyor. Ligde 33 puanla 11'inci sırada bulunan Timsah ile 28 puanla 14'üncü sırada yer alan Akrep, Antalya Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Alt sıraları da yakından ilgilendiren mücadele için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor'da cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı bulunan Emmanuel Badu ise Antalyaspor
'a karşı forma giyemeyecek. ANTALYASPOR 'DA 5 EKSİK VAR
Milli maç arasından önce Kasımpaşa'yı deplasmanda devirerek rahatlayan Antalyaspor ise, kritik 3 maçlık serinin ilkinde Bursaspor karşısına mutlak 3 puan parolası ile çıkıyor. Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Danilo Sousa'nın yanı sıra 2 maçlık cezasını bu karşılaşmada tamamlayacak olan Ondrej Celustka ile sarı kart cezalısı Yekta Kurtuluş forma giyemeyecek. YİNE BURSA YİNE MELER
ANTALYASPOR ile Bursaspor arasındaki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Bundan önce 3 kez Antalyaspor, 7 kez Bursaspor maçlarında görev verilen Meler, geçtiğimiz sezon Antalya'da oynanan ve kırmızı beyazlıların 2-1 kazandığı maçın da hakemiydi. Antalyaspor'un, Meler'in yönetiminde kazandığı tek maç da bu karşılaşma oldu. DEPLASMANDA KÖTÜLER
ANTALYASPOR ligde evinde 10 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Kırmızı beyazlı ekip kendi sahasında ortalama her maçta 2 gol yiyor. Bu, Antalyaspor'un Nisan 2000 ve Nisan 2001 arasında iç sahada kalesinde gol gördüğü 18 maçlık seriden bu yana elde ettiği en uzun serisi oldu. Bursaspor ise deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybederken sadece 2 gol atabildi. İSABETLİ ŞUTA DİKKAT
BURSASPOR bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım oldu. Yeşil beyazlılar 26 hafta boyunca sadece 90 isabetli şut çekti. Antalyaspor'un isabetli şut sayısı ise 117 oldu. Ancak buna rağmen 27 daha az isabetli şut çeken Bursaspor, Antalyaspor'dan 3 gol daha fazla kaydetti.