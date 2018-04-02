Rahat bir nefes aldık

KADER HAFTALARINA GİRİLDİ
Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Antalya
spor, Bursaspor
karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle rahat bir nefes aldı. Kırmızı beyazlıların puanını 31'e çıkardığı haftada altında yer alan takımların puan kaybı yaşaması galibiyetin önemini artırdı. Önümüzdeki hafta ligden düşmesi hemen hemen kesinleşen Karabük
deplasmanı ve bir sonraki hafta konuk edilecek Konyaspor maçları, Antalyaspor
'un bundan sonraki haftalardaki kaderini etkileyecek. HER MAÇ ZOR GEÇECEK
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, ligin iyi takımlarından birine karşı alınan galibiyetin son derece değerli olduğunu söyledi. İlerleyen haftalara biraz daha rahat girebilme adına kazanmaları gereken bir maçı 3 puanla noktaladıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Oyuncularım nasıl oynamaları gerekiyorsa öyle oynadı. İnşallah bundan sonra devamını getiririz" diye konuştu. Ligde daha oynayacakları 7 maçın olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, hiçbir maçın kolay olmadığını her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu kaydetti.