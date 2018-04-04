Manavgat 6. Dağ Bisikleti Maratonu

Manavgat Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) işbirliğinde düzenlenen 6'ncı Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu gerçekleştirildi.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, TBF Dağ Bisikleti Teknik Kurul Başkanı Ünal Tolun ve TBF Antalya İl Temsilcisi Nurettin Tonguç tarafından startı verilen maratonda elit erkek, elit kadın, genç erkek, genç kadın, master erkek 30 yaş üstü, master kadın 30 yaş üstü, master erkek 40 yaş üstü olmak üzere toplam 7 kategoride yarış yapıldı. Maratonda Türkiye, Rusya, İran, Belçika ve Finlandiya'dan 134 bisiklet sporcusu yarıştı. Maratonda ayrıca Manavgat okullar arası bisiklet yarışı da gerçekleştirildi.

Maratonda yarışlar 95 kilometrelik Naras Barajı, Seleucia, Tilkiler, Oymapınar Barajı, Sağırcılar ve Manavgat Irmağı ve AKM parkurundan oluşan uzun parkur ve 69 kilometrelik Naras Barajı, Seleucia, Oymapınar Barajı, Güzelyalı, Sağırcılar, Manavgat Irmağı ve AKM'den biten kısa parkurda tamamlandı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "134 sporcumuz, 4 ülkeden gelen konuk sporcularımız var. Manavgat'ımızda bisikletli hayatı benimsetmeye çalışıyoruz. Bunun için bisiklet yolları yapıyoruz. İnsanlarımızı, gençlerimizi bisiklet sporuna teşvik edebilme anlamında MANBİS projesini hayata geçirdik kartlı bisiklet kullanımını şuanda Manavgat'ımızda yaygınlaştı yeni istasyonlara ihtiyaç hisseder hale geldik. Manavgat'ta sporu, bisiklet kullanımına teşvik eden bir etkinlik bu etkinlikte bize destek veren çok kıymetli federasyonumuza, başkanımıza, tüm çalışan arkadaşlarımıza, hakem heyetine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada kategorilerinde dereceye isimler şöyle, 40 yaş üstü master erkeklerde 1. Nevzat Kral, 2. Yusuf Kartar, 3. Haşim Köksal olurken, Master Kadınlarda 1. İrem Harika Tıkıroğlu, 2. Sevgi Kırak, 3. Nuriye Acar oldu. Genç erkeklerde 1.Halil İbrahim Doğan,2. Okan Aydoğan,3. Esat Ceylan, 4. Batuhan Özdemir, 5. Sedat Keskin, 6. Erkan Çınar oldu. Genç Kızlarda ise, 1. Azize Bekar, 2. Keziban Koyun, 3. İrem Özdemir oldu. 30 yaş üstü Master Erkeklerde 1. Turgay Germen, 2. Mustafa Şirin, 3. Ahmet Çetinkaya oldu. Elit Erkeklerde ise, 1. Emre Yavuz, 2. Tımafıciİvonov, 3. SitanislavAntanov. 4. Yunus Emre Yılmaz, 5. Evgenin Pecenin, 6. Cebralil Şeker, 7- Faraz Şokri, 8. Serdar Anıl Depe, 9- Grigori Kalaçnikov, 10. Abdulkadir Kelleci oldu.

Elit Kızlarda 1. Esra Kürkçü, 2. Cansu Çelebi, 3. Ayşe Çakır, 4. Semra Yetiş, 5- Hatice Yılmaz, 6. Nasım Kedri oldu. 11-12 Yaş kategorisinde Erkeklerde Ömer Ali Varol, Emir Arslan ve Süleyman Arda Demir ilk üçü paylaştı. 11-12 Yaş kategorisinde Kızlarda 1.Şevval Durar, 2. Tuana Kaptan, 3. Tuanu Çelik Taş oldu. 13-14 Yaş kategorisi Erkeklerde Mehmet Oktay, TolgahanYığca, Ulaş Kartal, 13-14 Yaş kategorisi Kızlarda Selin Sayan ve Afife Jale dereceleri paylaştı.

